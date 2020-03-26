Заболотный рассказал, почему остался в "Зените" зимой 2019 года

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный рассказал, почему он не покинул "Зенит" в зимнее трансферное окно 2019 года.

"Зимой я спросил у Семака: "Сергей Богданович, вы авторитетный и большой в прошлом игрок, опытный человек, сталкивавшийся по жизни с самыми разными обстоятельствами. Пожалуйста, дайте мне совет не как тренер, а как бывший футболист. Как мне поступить?".

Сергей Богданович проникся моей ситуацией и сказал буквально следующее: "Я бы на твоем месте остался в "Зените" и помог команде стать чемпионом. Такой шанс выпадает далеко не всем", - сказал футболист.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Зенит" стал чемпионом России. Летом 2019 года 28-летний форвард перешел в "Сочи".

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