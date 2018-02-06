Заболотный: "Самую первую зарплату я всю спустил на бутсы, как у Роберто Карлоса"

Теги зенит санкт-петербургантон заболотный

Заболотный: "Самую первую зарплату я всю спустил на бутсы, как у Роберто Карлоса"

Новичок "Зенита" - нападающий Антон Заболотный рассказал о том, как он тратил свою первую зарплату, а также о своем кумире.

"Месяца 3-4 откладывал и купил себе за 8000 игровую приставку, они тогда только стали появляться. А дальше был облом, когда я узнал, что диски для нее стоят по полторы тысячи...к тому же, у нас не было телевизоров в интернате – только один, общий, и играть могли далеко не все желающие. Но самую первую зарплату я всю спустил на бутсы - бело-черные, как у Роберто Карлоса. Они были самые крутые в то время, больше всего мне нравились - до этого, конечно, играл в паленых.

Главный футболист, с которого я бы взял пример, - Златан Ибрагимович. Это мой кумир, я прочел много книг о нем, часто анализировал его игру. Думаю, это идеал высокорослого форварда - просто мифический персонаж. У меня есть его футболка, и у нее интересная история. Она путешествует со мной со времен второго дивизиона - мы с другом поспорили: если я за оставшиеся до конца сезона 8-9 игр забью 10 мячей, он привезет мне из Парижа футболку ПСЖ с фамилией Ибрагимовича. Я забил 10 мячей, получил футболку - и теперь это мой талисман, я везде беру ее с собой, даже на сборы. Она висит в шкафу и напоминает мне о том, где я был, и сколько сделал, чтобы оказаться теперь здесь. Все мои победы начались с нее. Могу в приставку в ней поиграть, но в футбол, конечно же, никогда! Она слишком дорога мне", - приводит слова Заболотного официальный сайт клуба.

Напомним, что 26-летний Заболотный перешел в "Зенит" этой зимой из "Тосно" за 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на хавбека "Урала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов