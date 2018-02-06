Заболотный: "Самую первую зарплату я всю спустил на бутсы, как у Роберто Карлоса"
Новичок "Зенита" - нападающий Антон Заболотный рассказал о том, как он тратил свою первую зарплату, а также о своем кумире.
"Месяца 3-4 откладывал и купил себе за 8000 игровую приставку, они тогда только стали появляться. А дальше был облом, когда я узнал, что диски для нее стоят по полторы тысячи...к тому же, у нас не было телевизоров в интернате – только один, общий, и играть могли далеко не все желающие. Но самую первую зарплату я всю спустил на бутсы - бело-черные, как у Роберто Карлоса. Они были самые крутые в то время, больше всего мне нравились - до этого, конечно, играл в паленых.
Главный футболист, с которого я бы взял пример, - Златан Ибрагимович. Это мой кумир, я прочел много книг о нем, часто анализировал его игру. Думаю, это идеал высокорослого форварда - просто мифический персонаж. У меня есть его футболка, и у нее интересная история. Она путешествует со мной со времен второго дивизиона - мы с другом поспорили: если я за оставшиеся до конца сезона 8-9 игр забью 10 мячей, он привезет мне из Парижа футболку ПСЖ с фамилией Ибрагимовича. Я забил 10 мячей, получил футболку - и теперь это мой талисман, я везде беру ее с собой, даже на сборы. Она висит в шкафу и напоминает мне о том, где я был, и сколько сделал, чтобы оказаться теперь здесь. Все мои победы начались с нее. Могу в приставку в ней поиграть, но в футбол, конечно же, никогда! Она слишком дорога мне", - приводит слова Заболотного официальный сайт клуба.
Напомним, что 26-летний Заболотный перешел в "Зенит" этой зимой из "Тосно" за 1,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12