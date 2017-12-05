Заболотный, скорее всего, перейдёт в "Зенит"

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Заболотный, скорее всего, перейдёт в "Зенит"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный вскоре может стать игроком "Зенита", сообщают российские СМИ.

Питерский клуб уже достиг договорённости с 26-летним футболистом, на которого также претендовал "Краснодар".

В этом сезоне Заболотный сыграл за "Тосно" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

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