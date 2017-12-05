Заболотный: "Со стороны "Зенита" присутствует реальный интерес"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный высказался о своем возможном переходе в питерский "Зенит".

"Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно. Имеет ли информация под собой почву? Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи. Был ли реальный интерес от "Зенита"? Естественно. Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет. Хочу ли пойти в "Зенит"? Конечно", - цитирует 26-летнего нападающего ТАСС.

Напомним, Заболотный, скорее всего, перейдет в "Зенит". | soccernews.ru