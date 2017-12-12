Заболотный стал игроком "Зенита"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Тосно" Антона Заболотного.

"Зенит" приветствует Антона Заболотного и его семью и желает новых побед в составе сине-бело-голубых" - говорится в сообщении клуба.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 26-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2021 года.

Заболотный выступал за "Тосно" с 2016 года, сыграл 63 матча и забил 24 гола.

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