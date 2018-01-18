Заболотный: "В ЦСКА получил прозвище "Балотелли"

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Заболотный: "В ЦСКА получил прозвище "Балотелли"Форвард питерского "Зенита" Антон Заболотный рассказал, как его называли бывшие партнеры по московскому ЦСКА.

"В ЦСКА у меня было прозвище "Балотелли". Пашка Мамаев начал. Прически у нас с итальянцем - разные. Но Паша - шутник. В какой-то момент стал обыгрывать мою фамилию: "Заболотный-Бал-Балотелли". Леонид Викторович идею поддержал - так и пошло. С пацанами встречаемся, до сих пор "Балотелли" называют", - цитирует 26-летнего нападающего Спорт уик-энд.

Напомним, Варга высказался о возможном возвращении Мусы в ЦСКА. | soccernews.ru

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