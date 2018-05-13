Заболотный впервые отличился за "Зенит"

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Заболотный впервые отличился за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный забил гол в матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:0, первый тайм).

Этот гол стал для форварда первым за петербургский клуб.

Напомним, что 26-летний Заболотный перешел в "Зенит" зимой из "Тосно" за 1,5 миллиона евро и провел за клуб 14 матчей.

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