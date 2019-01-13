Заболотный высказался о награде за лучший гол "Зенита" первой части сезона

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал, что думает о том, что его гол в ворота "Мольде" признан лучшим голом команды в первой части сезона.

"Большое спасибо болельщикам. Впечатлен и очень рад этому. Для меня это приятная новость, которая меня мотивирует.

Еще больше буду работать на поле и доказывать, что достоин забивать еще больше", - заявил Заболотный.

"Зенит" с 34 баллами занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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