Заболотный: "Забрал баннер "Антошка, давай, забей немножко" у фанатов "Зенита". Это трофей и мечта"

Форвард "Сочи" Антон Заболотный признался, что забрал себе баннер болельщиков "Зенита", который высмеивал его низкую результативность.

Напомним, на баннере было написано следующее: "Антошка, давай, забей немножко".

"Да, я забрал его. Это трофей. Миша Кержаков тогда в "Зените" после матча смеялся: "Заб, смотри, какой прикольный баннер. Пацан старался - возьми себе ради прикола". А пацан реально показывает: "Возьми, возьми". Вот и взял. У меня теперь даже есть мечта. Объявлять ее не буду, но когда-нибудь, в какой-нибудь приятный для меня как для футболиста момент, обязательно достану этот баннер и после игры с ним пробегусь", - цитирует Заболотного Sport24.

Напомним, футболист играл в "Зените" с 2018 по 2019 год.

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