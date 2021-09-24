Заболотный заплатит штраф за празднование гола в ворота "Спартака"
Фото инстаграм Антона Заболотного
Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный наказан по итогам матча 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:0).
30-летнего футболиста оштрафовали за празднование единственного гола прошедшего дерби.
Нападающий армейцев нарушил санитарный регламент лиги, запрыгнув на трибуну к болельщикам.
Сумма взыскания для Заболотного составила 20 тысяч рублей.
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