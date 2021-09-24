Заболотный заплатит штраф за празднование гола в ворота "Спартака"

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Заболотный заплатит штраф за празднование гола в ворота "Спартака"

Фото инстаграм Антона Заболотного

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный наказан по итогам матча 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:0).

30-летнего футболиста оштрафовали за празднование единственного гола прошедшего дерби.

Нападающий армейцев нарушил санитарный регламент лиги, запрыгнув на трибуну к болельщикам.

Сумма взыскания для Заболотного составила 20 тысяч рублей.

Не пропустите: Заболотный рассказал о самом ярком моменте в карьере. | http://soccernews.ru
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