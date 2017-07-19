Забыть о немецких кошмарах: "Бавария" и "Арсенал" сыграют товарняк в Шанхае
"Бавария" – "Арсенал" Л
Стадион: "Шанхай Стэдиум" (Шанхай, Китай)
Начало матча: 14:20
Продолжая череду товарищеских игр китайской группы в рамках Международного кубка Чемпионов, в Шанхае встретятся мюнхенская "Бавария" и лондонский "Арсенал". Последние очные встречи команд стали настоящим кошмаром для "канониров". Трижды они проигрывали "Баварии" со счетом 1:5. Накануне очередного противостояния команды уже успели немного разогреться после отпуска.
Так "Бавария" приняла участие в Telekom Cup – summer, матчи которого проходят в один день. Сначала мюнхенцы переиграли "Хоффенхайм" (1:0), а в финале турнира были сильнее "Вердера" (2:0). В итоге, второй год подряд трофей достается "Баварии".
В Китай мюнхенцы прибыли в крепком, но не в оптимальным составе. Кроме травмированных Роббена, Нойера и Боатенга, в турне не поехали игроки, выступавшие на Кубке конфедераций (Видаль, Киммих, Руди, Зюле). Зато в распоряжении Карло Анчелотти звездные новички команды – Хамес Родригес и Корентен Толиссо, а также другие признанные лидеры коллектива. При этом стоит отметить, что в составе команды немало глубоких резервистов, поэтому замен и экспериментов должно быть много.
"Арсенал" пожаловал в Шанхай из Австралии, где успел переиграть в контрольных поединках два сиднейских клуба – "Сидней" (2:0) и "Вестерн Сидней Уондерерс" (3:1). "Канониры" в прошедших матчах также справлялись без задействованных в международных турнирах сборных игроков (Санчес, Мустафи, Белльерин), но уже опробовали в деле двух своих новичков – Сеада Колошинаца и Александра Ляказетта. В частности, на французского бомбардира в Лондоне возлагают большие надежды, и он, к слову, забил в своей дебютной игре против Сиднея.
Последнюю свою победу над "Баварией" лондонский "Арсенал" одержал еще в 2015 году, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв мюнхенцев на своем поле со счетом 2:0. Однако ответная встреча завершилась победой баварцев со счетом 5:1.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Арсенала":
За последние два года мюнхенцы трижды выиграли у "канониров" со счетом 5:1
"Арсенал" последний раз побеждал "Баварию" 20 октября 2015 года (2:0)
На данный момент немецкий клуб опережает англичан в рейтинге УЕФА на 6 позиций
Последняя встреча команд проходила в Лондоне в марте 2017 года и завершилась разгромом для "Арсенала" (1:5)
Ориентировочные составы на игру:
"Бавария": Штарке – Хуммельс, Толиссо, Рафинья, Тьяго, Мартинес, Бернат, Рибери, Левандовски, Коман, Мюллер.
"Арсенал": Чех – Монреаль, Косельни, Колашинац, Мертезакер, Джака, Коклен, Ляказетт, Жиру, Уэлбек, Уолкотт.
Прогноз на матч "Бавария" – "Арсенал":
Как показывают результаты недавних очных встреч между данными противниками, их противостояния получаются насыщенными на забитые мячи. С момента их последней встречи прошло не так много времени, а значит, составы изменились несильно. Кроме того, этот турнир коллективы расценивают как хорошую подготовку. Поэтому предстоящий матч наверняка получится таким же продуктивным на голы.
В данной паре соперников букмекеры отдали солидное преимущество "Баварии" (на победу коэффициент 1.75 против 4.50 в пользу успеха "Арсенала"), хотя не надо забывать, что обе команды сегодня еще далеки от своих оптимальных кондиций. И даже если немцы победят "Арсенал", то навряд ли с разгромным счетом. Ничейный исход оценивается в этом матче с коэффициентом в 4.14 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24