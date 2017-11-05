Забыв о еврокубках: "Локомотив" принимает ЦСКА в центральном матче чемпионата России
"Локомотив" – ЦСКА
Стадион: "РЖД Арена" (Москва)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Сергей Карасев (Москва).
Центральным матчем 16 тура чемпионата России станет противостояние на "РЖД Арене", где "Локомотив" сыграет против ЦСКА. В первую очередь, данная встреча примечательна своей турнирной интригой, ведь уже по ее итогам в Премьер-Лиге может смениться лидер. Также обе команды претендуют чемпионство, и имеют неплохие перспективы играть в плей-офф еврокубков, да и сам статус московского дерби мало кого может оставить равнодушным.
"Железнодорожники" лидируют в чемпионате России, опережая "Зенит" и "Краснодар", имеющий на 1 матч больше, на 3 и 5 очков соответственно. В активе подопечных Семина 32 балла после 15 матчей, но букмекеры все равно не спешат отдавать титул "Локомотиву", считая питерцев главными претендентами на золото. А ведь в прошлом туре москвичи разгромили именно "Зенит" на его поле – 3:0, показав просто выдающуюся организованность и хладнокровие.
Но, видимо этот матч отнял очень много сил у "железнодорожников", ведь в середине недели в рамках Лиги Европы они уступили на домашнем стадионе молдовскому "Шерифу" – 1:2. На данный момент в "Локомотиве" непростая кадровая ситуация: из-за повреждений не смогут сыграть в матче Ари, Чорлука и Эдер, также под вопросом выход на поле основного голкипера команды - Гильерме. А ведь именно травмы ведущих игроков могут стоить "железнодорожникам" чемпионства, что является поводом для беспокойства со стороны болельщиков клуба.
ЦСКА в последнем матче чемпионате уступил на выезде тульскому "Арсеналу" – 0:1, в той встрече армейцы практически весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления Кучаева и пропустили решающий гол на 79-й минуте. Зато подопечные Гончаренко великолепно себя проявили в Лиге Чемпионов, обыграв в одном из решающих матчей швейцарский "Базель" – 2:1 на выезде. Теперь армейцы имеют неплохие шансы выйти в плей-офф по итогам группового турнира, да и в чемпионате еще далеко не все потеряно. Впервые за долгое время у ЦСКА нет травмированных игроков, лишь дисквалифицированный Кучаев пропустит матч с "железнодорожниками".
Интересные факты противостояния "Локомотива" и ЦСКА:
В 9 последних матчах ЦСКА в чемпионате России было забито не более 2 голов.
В 6 предыдущих встречах между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "Локомотива" при 2 ничьих и 2 викториях ЦСКА.
В 5 последних играх ЦСКА в Премьер-Лиге армейцы победили лишь однажды.
Ориентировочные составы на игру:
Локомотив: Медведев, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Виталий Денисов, Игорь Денисов, Тарасов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Антон Миранчук, Фарфан.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Жамалетдинов, Витиньо.
Прогноз на матч "Локомотив" – ЦСКА:
Фаворита матча выделить достаточно сложно: надо брать в расчет предыдущие матчи как внутреннего первенства, так и еврокубков. Также стоит помнить домашнее поражение ЦСКА в матче первого круга – тогда "железнодорожники" полностью переиграли своего соперника.
На победу "Локомотива" букмекеры предлагают коэффициент 2,71, на ничью – 2,05, на победу ЦСКА – 2,93.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|15
|25
|5
|Урал
|16
|24
|6
|Арсенал Тула
|16
|23
|7
|Спартак Москва
|15
|22
|8
|Уфа
|15
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Динамо Москва
|16
|15
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12