Забыв о еврокубках: "Локомотив" принимает ЦСКА в центральном матче чемпионата России

"Локомотив" – ЦСКА

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Сергей Карасев (Москва).

Центральным матчем 16 тура чемпионата России станет противостояние на "РЖД Арене", где "Локомотив" сыграет против ЦСКА. В первую очередь, данная встреча примечательна своей турнирной интригой, ведь уже по ее итогам в Премьер-Лиге может смениться лидер. Также обе команды претендуют чемпионство, и имеют неплохие перспективы играть в плей-офф еврокубков, да и сам статус московского дерби мало кого может оставить равнодушным.

"Железнодорожники" лидируют в чемпионате России, опережая "Зенит" и "Краснодар", имеющий на 1 матч больше, на 3 и 5 очков соответственно. В активе подопечных Семина 32 балла после 15 матчей, но букмекеры все равно не спешат отдавать титул "Локомотиву", считая питерцев главными претендентами на золото. А ведь в прошлом туре москвичи разгромили именно "Зенит" на его поле – 3:0, показав просто выдающуюся организованность и хладнокровие.

Но, видимо этот матч отнял очень много сил у "железнодорожников", ведь в середине недели в рамках Лиги Европы они уступили на домашнем стадионе молдовскому "Шерифу" – 1:2. На данный момент в "Локомотиве" непростая кадровая ситуация: из-за повреждений не смогут сыграть в матче Ари, Чорлука и Эдер, также под вопросом выход на поле основного голкипера команды - Гильерме. А ведь именно травмы ведущих игроков могут стоить "железнодорожникам" чемпионства, что является поводом для беспокойства со стороны болельщиков клуба.

ЦСКА в последнем матче чемпионате уступил на выезде тульскому "Арсеналу" – 0:1, в той встрече армейцы практически весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления Кучаева и пропустили решающий гол на 79-й минуте. Зато подопечные Гончаренко великолепно себя проявили в Лиге Чемпионов, обыграв в одном из решающих матчей швейцарский "Базель" – 2:1 на выезде. Теперь армейцы имеют неплохие шансы выйти в плей-офф по итогам группового турнира, да и в чемпионате еще далеко не все потеряно. Впервые за долгое время у ЦСКА нет травмированных игроков, лишь дисквалифицированный Кучаев пропустит матч с "железнодорожниками".

Интересные факты противостояния "Локомотива" и ЦСКА:

В 9 последних матчах ЦСКА в чемпионате России было забито не более 2 голов.

В 6 предыдущих встречах между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "Локомотива" при 2 ничьих и 2 викториях ЦСКА.

В 5 последних играх ЦСКА в Премьер-Лиге армейцы победили лишь однажды.

Ориентировочные составы на игру:

Локомотив: Медведев, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Виталий Денисов, Игорь Денисов, Тарасов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Антон Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Жамалетдинов, Витиньо.

Прогноз на матч "Локомотив" – ЦСКА:

Фаворита матча выделить достаточно сложно: надо брать в расчет предыдущие матчи как внутреннего первенства, так и еврокубков. Также стоит помнить домашнее поражение ЦСКА в матче первого круга – тогда "железнодорожники" полностью переиграли своего соперника.

На победу "Локомотива" букмекеры предлагают коэффициент 2,71, на ничью – 2,05, на победу ЦСКА – 2,93.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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