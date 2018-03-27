Забыв о старых подвигах: Россия принимает Францию

Россия – Франция

Стадион: "Санкт-Петербург Арена" (Россия)

Начало матча: 18:50

Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

Каждый товарищеский матч становится настоящим испытанием для сборной России, ведь в соперниках у нее пребывают сильнейшие команды мира. Вслед за бразильцами право проэкзаменовать дружину Черчесова получили французы. Подопечные Дидье Дешама выйдут на поле "Санкт-Петербург Арены" с целым багажом своих проблем, но именно "трехцветные" будут фаворитами поединка – все-таки их состав выглядит невероятно сильным. Российским футболистом в пору бы уже порадовать своих болельщиков – их последняя победа датирована лишь октябрем 2017 года.

После того самого успеха в матче со сборной Южной Кореи (4:2) российская команда провела 4 поединка, в которых она сыграла вничью с Ираном (1:1) и Испанией (3:3), а также проиграла Аргентине (0:1) и Бразилии (0:3). Последнее поражение случилось всего три дня назад, причем разгром "пентакампеоны" оформили всего за 13 минут: отличились Миранда, Коутиньо и Паулиньо.

Подопечные Черчесова в последнее время совсем не впечатляют, даже собственные болельщики не верят в достойное выступление команды на домашнем Мундиале. Кроме того, сборную продолжает преследовать череда травм: вслед за Романом Зобниным расположение команды покинул один из ключевых полузащитников – Далер Кузяев.

Французы квалифицировались на Чемпионат Мира без особых проблем, обойдя в своей отборочной группе "А" команды Швеции и Нидерландов. В последнем товарищеском матче подопечные Дешама уступили сборной Колумбии – 2:3. Причем по ходу встречи "трехцветные" вели в два мяча, но Хамес и компании перевернули ход поединка, наглядно продемонстрировав все слабости "синих". Как и сборной России, французам досталась достаточно простая группа на ЧМ-2018, однако в списке главных фаворитов турнира команда не числится.

Интересные факты противостояния России и Франции:

Команды 6 раз встречались друг с другом: две победы у сборной России, три – у Франции, еще один матч завершился вничью.

Самая памятная победа над французами была добыта в 1999 году, когда голы Панова и Карпина принесли сборной Росии викторию на "Стад-де-Франс" над действующими чемпионами мира.

Обе команды проиграли свои первые матчи в 2018 году.

Сборная России не может победить вот уже 4 встречи к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев, Кутепов, Гранат, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Дзагоев, Комбаров, Миранчук Алексей, Смолов.

Франция: Льорис, Сидибе, Варан, Павар, Люка Эрнандес, Канте, Погба, Дембеле, Гризманн, Мартиаль, Жиру.

Прогноз на матч Россия – Франция:

Последняя встреча между этими соперниками состоялась в марте 2016-го и завершилась победой "трехцветных" со счетом 4:2. Никаких предпосылок к изменению расклада сил не имеется – российская сборная по-прежнему не впечатляет, в то время как французы остаются одной из сильнейших команд Европы.

Победу сборной России букмекеры оценивают коэффициентом 6,30, ничью – 4,24, викторию французов – 1,59.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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