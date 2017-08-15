Забывая об обороне: "тигры" Леонида Слуцкого терпят первое поражение в чемпионате

"Халл Сити" в рамках третьего тура Чемпионшипа принимал на своем поле "Вулверхэмптон" - одного из главных претендентов на выход в Премьер-Лигу по итогам текущего сезона. Леонид Слуцкий уже третий матч к ряду не меняет стартовый состав команды, доверяя место в основе одним и тем же игрокам. История противостояния клубов насчитывает 64 матча, из них 27 побед на счету "Халла", 23 раза побеждал "Вулверхэмптон", еще 14 игр завершились ничьей.

Уже в самом дебюте встречи после нескольких неудачных атак "тигров", "Вулверхэмптон" вышел вперед: Рубен Невеш после навеса с фланга пробил точно в угол ворот Макгрегора, который не смог спасти свою команду. Долго приходил в себя "Халл Сити", занимаясь в основном перекатыванием мяча без малейшего обострения. Зато гости атаковали заметно острее, но оборона "тигров" справлялась. А ближе к перерыву хозяева заработали право на угловой, в результате которого экс-игрок "Тоттенхэма" Майкл Доусон выиграл борьбу у защитников "Вулверхэмптона" и вколотил мяч в сетку – 1:1.

Футболисты "Халла" решили не останавливаться на достигнутом и провели еще несколько перспективных вылазок, однако до опасных моментов у ворот гостей дело не доходило. А за несколько минут до перерыва "волки" неожиданно снова повели в счете: Энобахаре с правого фланга прострелил на дальнюю штангу, где Диогу Жота переправил мяч в сетку – 1:2 после гола в раздевалку "Вулверхэмптона".

Второй тайм начался по схожему сценарию: игроки "Халла" больше владели мячом, чему не особо препятствовали "волки", которые при первой же возможности не упускали шанс сбегать в контратаку. В середине тайма Эрнандес ворвался в штрафную гостей и нанес сильный удар по воротам соперников, но голкипер справился. Через несколько минут Гросицки пробивал из-за пределов штрафной – Радди снова на месте.

В концовке встречи "Халл" прижал соперников к их воротам, однако очень скоро поплатился за это: после потери мяча хозяевами вышедший на замену Кавалейру выдал отменную передачу на свежего Дико Нуха, который в ближнем бою переиграл Макгрегора - 1:3 в пользу "волков". А уже в добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти за снос в штрафной Мейлера. Сам пострадавший и реализовал одинадцатиметровый, установив тем самым окончательный счет матча - 2:3 в пользу "Вулверхэмптона".

«Халл Сити» – «Вулверхэмптон» – 2:3

Голы: Невеш, 7 – 0:1, Доусон, 27 – 1:1, Жота, 43 – 1:2, Дико, 90 - 1:3, Мейлер, 98 - 2:3.

«Халл Сити»: Макгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Клукас, Хенриксен, Боуэн (Ларссон, 60), Гросицки, Эрнандес (Мейлер, 86), Кэмпбелл (Диоманде, 76).

«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Дуглас, Доэрти, Родерик, Саисс, Коуди, Невеш, Жота (Беннет, 85) Энобахаре (Кавалейру, 60), Бонатини (Дико, 75).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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