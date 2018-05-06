Зацепиться за топ-4: "Челси" отдаст все силы в поединке с "Ливерпулем"

"Челси" – "Ливерпуль"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 18:30

Арбитр: Энтони Тейлор

Программа 37-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным противостоянием на "Стэмфорд Бридж", в рамках которого местный "Челси" примет финалиста Лиги Чемпионов "Ливерпуль". Поединок между этими двумя команда всегда очень интересен, а особенно он стоит внимание, когда имеет место быть турнирный фактор. Расхлябанность "Тоттенхэма" и мерсисайдского клуба, который в последнее время стал экономить силы в чемпионате, в угоду еврокубку, вдруг вернули шанс "пенсионерам" побороться за первую четверку. В случае победы над "красными", "Челси" сократит отставание от команды Юргена Клоппа к трем очкам, при этом имея еще один матч в запасе. "Ливерпуль" явно не желает доводить ситуацию до нервотрепки и очень серьезно готовится к выезду в Западный Лондон. Другое дело, что неясно в каком эмоциональном и физическом состоянии сейчас находятся мерсисайдцы, ведь на неделе они выдали еще одну грандиозную перестрелку с "Ромой" в Лиге Чемпионов, где потратили много сил. У "Челси" есть повод для оптимизма. Команда Конте в последнее время медленно, но уверенно набирает свои баллы. К тому же, в отличие от "Ливерпуля", лондонцы не страдают от травм основных футболистов. "Красные" же по-прежнему не могут рассчитывать на Матипа, Эмре Джана и Окслейда-Чемберлена.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Ливерпуля":

"Челси" не может обыграть "Ливерпуль" на протяжении последних шести матчей в рамках Премьер-Лиги. В последний раз лондонцы не могли так долго выиграть у мерсисайдцев в период с 1985 по 1990 год (10 матчей).

В последних двух матчах АПЛ на "Стэифордд Бридж" "Ливерпуль" одерживал победу. Единственным клубом, которому удавалось трижды кряду взять верх над "пенсионерами" у них дома был "Блэкберн", начиная с сезона 1993/1994 по 1995/1996.

Оливье Жиру отличился четырьмя мячами в последних пяти матчах против "Ливерпуля". Правда, три из них были забиты на "Энфилде".

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Челси" – "Ливерпуль":

Учитывая большую загруженность и усталость "Ливерпуля", именно "Челси" является фаворитом встречи. Хотя поставить на чистую победу лондонцев, думаю, мало кто решиться.

На победу команды Конте букмекеры выставляют коэффициент 2.2. В то время как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 3.3.

Богдан Архипенко

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