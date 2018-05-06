Зацепиться за топ-4: "Челси" отдаст все силы в поединке с "Ливерпулем"
"Челси" – "Ливерпуль"
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Начало матча: 18:30
Арбитр: Энтони Тейлор
Программа 37-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным противостоянием на "Стэмфорд Бридж", в рамках которого местный "Челси" примет финалиста Лиги Чемпионов "Ливерпуль". Поединок между этими двумя команда всегда очень интересен, а особенно он стоит внимание, когда имеет место быть турнирный фактор. Расхлябанность "Тоттенхэма" и мерсисайдского клуба, который в последнее время стал экономить силы в чемпионате, в угоду еврокубку, вдруг вернули шанс "пенсионерам" побороться за первую четверку.В случае победы над "красными", "Челси" сократит отставание от команды Юргена Клоппа к трем очкам, при этом имея еще один матч в запасе. "Ливерпуль" явно не желает доводить ситуацию до нервотрепки и очень серьезно готовится к выезду в Западный Лондон. Другое дело, что неясно в каком эмоциональном и физическом состоянии сейчас находятся мерсисайдцы, ведь на неделе они выдали еще одну грандиозную перестрелку с "Ромой" в Лиге Чемпионов, где потратили много сил.У "Челси" есть повод для оптимизма. Команда Конте в последнее время медленно, но уверенно набирает свои баллы. К тому же, в отличие от "Ливерпуля", лондонцы не страдают от травм основных футболистов. "Красные" же по-прежнему не могут рассчитывать на Матипа, Эмре Джана и Окслейда-Чемберлена.
Интересные факты противостояния "Челси" и "Ливерпуля":
"Челси" не может обыграть "Ливерпуль" на протяжении последних шести матчей в рамках Премьер-Лиги. В последний раз лондонцы не могли так долго выиграть у мерсисайдцев в период с 1985 по 1990 год (10 матчей).
В последних двух матчах АПЛ на "Стэифордд Бридж" "Ливерпуль" одерживал победу. Единственным клубом, которому удавалось трижды кряду взять верх над "пенсионерами" у них дома был "Блэкберн", начиная с сезона 1993/1994 по 1995/1996.
Оливье Жиру отличился четырьмя мячами в последних пяти матчах против "Ливерпуля". Правда, три из них были забиты на "Энфилде".
Ориентировочные составы на игру:
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино
Прогноз на матч "Челси" – "Ливерпуль":
Учитывая большую загруженность и усталость "Ливерпуля", именно "Челси" является фаворитом встречи. Хотя поставить на чистую победу лондонцев, думаю, мало кто решиться.
На победу команды Конте букмекеры выставляют коэффициент 2.2. В то время как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 3.3.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30