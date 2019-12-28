"Зачем ехать в Европу?": Игнатьев высказался о переходе в "Рубин"

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"Зачем ехать в Европу?": Игнатьев высказался о переходе в "Рубин"

Новичок "Рубина" Иван Игнатьев сделал заявление о своём переходе в казанский клуб.

Напомним, что 20-летний футболист перебрался в Татарстан из "Краснодара" за 7 миллионов евро.

"Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?" - сказал нападающий в видеоролике, опубликованном в твиттере "Рубина".

Стороны заключили контракт до лета 2024 года. Зарплата игрока пока неизвестна.

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