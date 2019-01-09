Зачистка в "Спартаке": понадобились ли команде футболисты, с которыми разорвали контракты?

В течении последних 5 дней официальный сайт московского "Спартака" поочередно объявил о разрыве контрактов сразу с 4 игроками основной обоймы – Александром Самедовым, Ивелином Поповым, Романом Еременко и Марко Петковичем. Кроме того, информационный спортивные порталы сообщают, что к этой компании присоединяться еще два футболиста. Событие вызвало немало шума в информационном пространстве, так как футбольному сообществу были непонятны способы расставания с игроками. Вместо того, чтобы выручить за них немного денег, менеджмент "Спартака" просто отпустил их, кроме того, еще и дал денег на дорогу. Как сообщается, при разрыве контрактов Александру Самедову выплатили 900 тыс. евро, что равняется его зарплате за 6 месяцев. Ивелину Попову дали меньше – 400 тыс. евро, но стоит заметить, что эта сумма все равно покрывает его 3 месячные зарплаты. В связи с возникшей ситуацией, редакция Soccernews решила порассуждать о причинах расставания именно с этими футболистами и сообразности не выручать деньги за их переход (уход).

Александр Самедов

В текущем сезоне Александр Самедов сыграл за 484 минуты за "народную команду" во всех турнирах (12 неполных матчей), в которых успел отличиться одной результативной передачей. Причина расставания с правым вингером на первый взгляд кажется достаточно простой. Если открыть Transfermarkt и посмотреть на позиции фланговых полузащитников в "Спартаке", то мы увидим сразу 4 опытных игрока, которые могут сыграть на флангах атаки. Очевидно, что 34-летнему игроку сложно будет пробиться в состав, имея столько конкурентов. Кроме того, стоит отметить еще одну интересную особенность построения игры "народной команды". Как Каррера, так и Кононов стремятся ставить на фланги игроков с рабочей ногой, акцентированной на удар, а не на подачу от углового флажка. Соответственно, правоногому Самедову не доверяли место в составе даже тогда, когда остальные игроки попросту не могли играть. Чаще всего их подменял Попов. С приходом Кононова ситуация изменилась еще больше. Теперь "Спартак" перешел на схему 4-4-2, уходя от системы с тремя игроками в центре поля, где Самедов был очень полезен в оборонительных действиях.

Сам Олег Кононов прокомментировал ситуацию с игроком так:

"На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе".

Почему же его решили отпустить бесплатно? Ведь трансферная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет почти 1 миллион евро. Очевидно, что болельщики никогда не узнают внутренней кухни "Спартака", без которой дать правильный ответ на вопрос сложно. Есть достаточно много предположений, что "Крылья Советов", которые подобрали себе Самедова, просто не готовы были бы выплатить даже полмиллиона за 34-летнего игрока, как и любой другой клуб. Соответственно, руководство просто решило не участвовать в разного рода скандалах и сразу расстаться с игроком, который все равно просидит в дубле, ведь Кононов на него явно не рассчитывает. А если футболист остался бы, нет никаких гарантий, то менеджмент "народной команды" не вынужден был бы заплатить Самедову еще больше. В конце концов, мы же не заглядывали в его контракт!

Ивелин Попов

Ситуация с 31-летним болгарином очень похожа на расклады с Самедовым. Попов является возрастным игроком, кроме того его основная позиция находится под нападающим, а в игровых схемах Кононова она попросту отсутствует. Точнее, она есть, но ее закрывает кто-то из форвардов (чаще всего Луис Адриано), да и то лиши при необходимости. Опускать Попова глубже – к примеру, на место Глушакова – тоже не уместно, ведь он ни разу не оборонительный футболист. Стоит заметить, что в текущем эпизоде Попов был самым активным футболистом из тех, с которыми разорвали контракты. Болгарин сыграл 21 неполный матч во всех турнирах (865 минут), забил гол в квалификации Лиги Чемпионов против ПАОКа и отдал 2 результативных передачи. Сам Кононов в комментариях официальному сайту тонко намекнул, что Попов не получает столько игровой практики, сколько ему хотелось бы. Исходя из этого, нельзя исключать, что инициатором разрыва контракта был сам футболист. Ситуация с "не продажей" Попова является наиболее непонятной, ведь как сообщают приближенные к игроку источники, на болгарина претендовали не только "Динамо" и "Ростов", но еще и один из китайских клубов. При правильном подходе менеджмент мог выручить за футболиста хорошие деньги. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в целых 3 млн евро.

Роман Еременко

Представитель Финляндии схож с Ивелином Поповым и по трансферной стоимости (Transfermarkt также оценивает его в 3 млн), и по позиции на поле. Роман Еременко слишком атакующий игрок, чтобы занимать одно из двух мест в центре поля, но уже достаточно возрастной, чтобы помочь Кононову наладить игру на флангах, где финн также может сыграть при необходимости. В текущем сезоне Еременко провел на поле 7 неполных матчей, но не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что в случае продажи футболиста руководство "Спартака" могло бы за раз решить все финансовые проблемы с разрывом контрактом, да еще и на чай с тортом несколько евро осталось бы. Как известно, "народная команда" подписала атакующего полузащитника бесплатно, после того как тот в течении 2 лет отбывал наказание за историю с наркотиками. Переход оказался достаточно неожиданным, так как перед этим Еременко защищал цвета злейшего врага "Спартака" – ЦСКА.

Кононов очень аккуратно обошел стороной длинные рассуждения о роли Еременка в "Спартаке", ответив, как всегда в таких случаях, размыто и консервативно:

"Опция расторжения была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы".

Но и без слов понятно, что Еременко просто не подходит под схемы Кононова. И дело здесь не в мастерстве, которого, безусловно, достаточно, а в видении тренера. Как не вспомнить историю с Александром Алиевым, который лет 8 назад не угодил Валерию Газзаеву в киевском "Динамо" и был отправить феерить в московский "Локомотив". Фаны "железнодорожников", безусловно, до сих пор помнят его штрафные. Почему же отдали бесплатно? Скорее всего, попросту не было предложений, а с целью не раздувать конфликты внутри команды, было принято решение расстаться с финном побыстрее.

Марко Петкович

26-летний сербский футболист перешел в "Спартак" летом 2017 года на правах свободного агента, но не смог как следует заиграть в "народной команде". Более того, текущий сезон явно показал, что Петкович явно не подходит по уровню для игры за "Спартак". Молодой россиянин Рассказов выглядит на позиции правого защитника намного уверенней. Сейчас можно с уверенностью сказать, что это как раз тот футболист, избавление от которого кажется логичным. Единственный вопрос – почему зимой? Дело в том, что сейчас у московского "Спартака" есть лишь один игрок на позицию правого бека – вышеуказанный Рассказов. Можно вспомнить еще и Ещенко, но тот выбыл как минимум до мая. Хотя не стоит отбрасывать тот вариант, что в течении зимы боссы "народной команды" купят кого-нибудь на эту позицию.

Если говорить в целом, становится очевидным, что очень большую роль в разрыве контрактов с вышеуказанными игроками сыграл именно Олег Кононов. Белорусский специалист строит новую команду, применяет новую систему, потому нельзя исключать, что это футболисты ему не только не пригодились, но еще и помешали. В конце концов нельзя утверждать, что возрастные футболисты, которые, безусловно, являются одними из лидеров в раздевалке, не начнут разлагать атмосферу, будучи не согласными с решениями главного. Но в конце сезона спросят именно с белоруса, так что будем следить за развитием ситуации.