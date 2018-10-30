Задержан заместитель главы Королевской испанской футбольной федерации

Во вторник утром правоохранители задержали заместителя главы Королевской испанской футбольной федерации Андреу Субиеса.

Как сообщает агентство EFE, чиновника арестовали в Барселоне. Кроме того, полиция провела обыски в штаб-квартире Каталонской футбольной федерации, которой ранее руководил этот функционер.

Не исключено, что это продолжение операции, в рамках которой в прошлом году был задержан бывший председатель Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр. Фигурантов дела подозревают в хищении 45 миллионов евро.

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