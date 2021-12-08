Задержание Милевского СБУ было постановочным (видео)
Фото: инстаграм Милевского/Автор неизвестен
Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, что его задержание СБУ в одном из ресторанов Киева было всего лишь постановкой.
Бывший игрок киевского "Динамо" сказал, что не знал о том, что происходящее — пранк, и изначально считал, что это все правда.
"По-моему, стойко держался. Я же не знал, что это — пранк, и переживал все в реальности", — написал Милевский.
6 декабря в СМИ появилась информация о задержании Службой Безопасности Украины Артема Милевского и его агента Александра Панкова в одном из ресторанов Киева.
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