Задержание Милевского СБУ было постановочным (видео)

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Задержание Милевского СБУ было постановочным (видео)Фото: инстаграм Милевского/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, что его задержание СБУ в одном из ресторанов Киева было всего лишь постановкой.

Бывший игрок киевского "Динамо" сказал, что не знал о том, что происходящее — пранк, и изначально считал, что это все правда.

"По-моему, стойко держался. Я же не знал, что это — пранк, и переживал все в реальности", — написал Милевский.

6 декабря в СМИ появилась информация о задержании Службой Безопасности Украины Артема Милевского и его агента Александра Панкова в одном из ресторанов Киева.

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