Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье

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Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые сломали алюминиевую фигуру нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что четверо неизвестных подошли к фигуре футболиста, помочились на нее, после чего отломали ей голову. 

Фигура расположена в Подольске. Ее установили после чемпионата мира 2018 года по инициативе местных жителей. Стоит отметить, что прошлой осенью конструкцию украли две пьяные девушки, нанеся ущерб на сумму 27 тысяч рублей.

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