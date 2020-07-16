Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые сломали алюминиевую фигуру нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что четверо неизвестных подошли к фигуре футболиста, помочились на нее, после чего отломали ей голову.

Фигура расположена в Подольске. Ее установили после чемпионата мира 2018 года по инициативе местных жителей. Стоит отметить, что прошлой осенью конструкцию украли две пьяные девушки, нанеся ущерб на сумму 27 тысяч рублей.

Не пропустите: Аршавин сравнил Дзюбу с футболистами своего поколения. | http://soccernews.ru