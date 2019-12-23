Заголовка "Моуринью проиграл бывшей команде" недостаточно, чтобы описать все аспекты встречи "Тоттенхэма" и "Челси". И вот почему!

Пролог матча "Тоттенхэм" – "Челси" выглядел очень интересно. Хозяева в случае победы двигали команду Лэмпарда с 4-го места, которое дает право играть в Лиге Чемпионов. "Тоттенхэм" до отчетной встречи отставал от "синих" на 3 балла. "Челси" проиграл 4 из последних 5 матчей АПЛ. Моуринью же выиграл еще все 3 домашние поединка во главе "шпор". "Челси" остро начал! Пасы в разрез и за спины, 2 выхода Абрахама на ударную позицию из пределов штрафной, попытка Рюдигера издалека. Одна проблема – всем ударам не хватало точности. И первый же прицельный выстрел дал результат. Виллиан разыграл угловой с Ковачичеи, сместился в центр и обводным ударом оставил не у дел Орье и Гассанигу. После 7 подряд ударов от "Челси" настала пора Кейна. Сначала Харри на 27-й минуте нанес первый удар "Тоттенхэма" в матче – метров с 11 выше ворот. А потом бомбардир сборной Англии отлепился от защитников и вырезал пас на дальнюю штангу. Сон пытался замыкать, но не смог попасть из тяжелого положения.

Один из лучших игроков хозяев – Мусса Сиссоко – начал перспективную атаку стеночкой с Лукасом, но из-за неуклюжих действий Кейна вынужден был влетать в чужого вратаря. Лэмпард очевидно переиграл Моуринью в первые 45 минут, что сразу же отразилось на Дели Алли, который начал нервничать на ровном месте, устраивая схватку в центре поля. Вскоре Гассанига не попал по мячу и странным образом врезался в Алонсо. VAR проверил эпизод, после чего Энтони Тейлор указал на 11-метровую отметку. Вингер "синих" оформил дубль, спокойно переиграв вратаря-неудачника. Виллиан не мог забить Тоттенхэму 11 с половиной часов, или 11 матчей, 15 ударов и с квартетом тренеров. И вот сразу дубль 31-летнего бразильца. Для него это лишь второй дуплет за всю историю выступлений в АПЛ, первый произошел 3 года назад против "Сток Сити". В ворота до перерыва попадал только "Челси", а по ожидаемым голами преимущество гостей было просто неприличное – 1,21 на 0,15. Команда Моуринью жалко выглядела в плане креатива за этот период.

После перерыва Эриксен заменил Дайера, но ничего особенно не изменилось. Зато какую же опасную контру запороли Маунт с Абрахамом! Слева совсем один бежал Виллиан, но его партнеры перемудрили с попыткой обыграться между собой. Вскоре бразилец опять угрожал воротам, теперь отдав пас под удар Алонсо. Абрахам добил в пустые ворота, но забрался в офсайд. В середине второго тайма случился ключевой момент: Сон, получив удар по ногам от Рюдигера, отмахнулся ударом шипами бутс в живот. Это красная, так решили судьи после очень длительного совещания. От фанатов "Тоттенхэма" сразу же прилетел плановый пластиковый стакан, который прошел рядом с Кепой. Получилось, что скандалы случались чаще, чем футболисты успевали играть. На 87 минуте Моуринью мог надеяться на пенальти, но VAR проверил – пенальти не было. Зума успел сфолить перед штрафной. Удар Эриксена заблокировал защитник, а Виллиан божественно разогнал контру. Канте потерял прекрасную возможность для третьего гола, завозившись с мячом. "Челси" не очень хотел, а команда Моуринью просто не могла после перерыва. Приходилось надеяться на падение при стандартах, но судьи последовательно отметали все претензии о пенальти. Виллиан в итоге создал момент еще и для Батшуайи. Классный прием и длинный пас – партнер попытался скопировать первый гол, но не попал. Ужасный уровень игры "шпор" воплотился в 1 точный удар, который случился аж на 90+7-й. Катастрофа для финалиста Лиги Чемпионов 2019! В итоге "Челси" набирает 32 очка, у "Тоттенхэма" остается 26.

Лэмпард переиграл Моуринью тактически

Жозе оставался упрямым до конца, но на беду фанатов "шпор" так и не признал своих ошибок. Тоттенхэм погряз в защитном трио "Челси", которые поддерживались фулбэками на флангах – Алонсо и Аспиликуэта стали лидерами по отборам (по 4) в своей команде, а также стабильно удваивали присутствие в атаке. Кейна заставляли блуждать далеко от ворот. Сон, Алли, Лукас, а затем и Эриксен были стабильно отрезаны от мяча. Традиционные неудачи обороны не удалось перекрыть разбавленном звездами атакой. Гости бомбардировали действующего финалиста ЛЧ дальними передачами. Все центрбеки Лэмпарда начинали атаки забросами вперед. Томори, Зума и Рюдигер на трех отдали 33 длинные передачи, из которых адресатов нашли более половины – 17. Пока хавбеки "Тоттенхэма" медленно и вяло пытались пройти насыщенные редуты через пас, соперник откровенно насмехался и неприлично часто заходил в финальную треть. Казалось, будто играют команды из разных лиг, вот насколько лучше выглядели "пенсионеры", и настолько же беспомощно атаковали и защищались соперники. С Моуринью это произошло впервые! До сих пор никогда в одном из турниров Сеу Жозе не проигрывал своей бывшей команде дома. С другой стороны, Лэмпард уже превосходил своего учителя в очном поединке. В Кубке Лиги 2018/19 скромный "Дерби" выбил "Манчестер Юнайтед". Теперь же "Челси", который находился в ужасной форме после целой серии провальных матчей АПЛ, нанес ему историческое поражение. Хоть и только 0:2, но в откровенно унизительном стиле, и тут не спасут никакие претензии к судейству.

"Тоттенхэм" устроил "шоу" вне футбола

Это был день позора "шпор" на всех участках их новенького стадиона. Практически все результативные решения VAR были против хозяев. Главный арбитр Энтони Тейлор не мог поверить, когда Алонсо врезался в Гассанигу, что это пенальти. Однако запасной вратарь "Тоттенхэма" просто привез роскошный подарок в раздевалку, показав неуместное каратэ в штрафной. Он действительно заблокировал проход для испанца, перед тем высоко взмахнув ногой мимо мяча. Затем были неоднократные проявления расизма – лишь попытки оскорбить Рюдигера были слышны 3 раза, не говоря уже о других чернокожих игроках "Челси". Объявления диктора ничего не дали, но защитник "аристократов" решил не играть в игры фанатов по их правилам. Матч почти не останавливали, а вместо слез или непристойных жестов (вспоминаем Балотелли и недавний скандал с Тайсоном в чемпионате Украины) пришло игровое наказание в ответ. Немецкий защитник спровоцировал Сона, который практически не видел мяча, на нервный срыв. Красная карточка окончательно похоронила интригу. Фанаты успели бросить стаканчик с какой-то смесью в сторону вратаря "Челси", но и здесь не попали.