Загребское "Динамо" - чемпион Хорватии
Фото твиттер загребского "Динамо"
Загребское "Динамо" досрочно стало чемпионом Хорватии благодаря разгромной победе над "Риекой" со счётом 5:1.
"Синие" стали недосягаемы для конкурентов за три тура до завершения первенства страны.
В активе "Динамо" 78 очков в 33 турах чемпионата, у идущего вторым "Осиека" - 68.
Столичная команда выиграла турнир в 4-й раз подряд и в 22-й раз в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
|88
|2
|Риека
|36
|75
|3
|Хайдук Сплит
|36
|50
|4
|Локомотива
|36
|46
|5
|Загреб
|36
|46
|6
|Славен Копривница
|36
|42
|7
|Сплит
|36
|41
|8
|Осиек
|36
|36
|9
|Истра 1961
|36
|35
|10
|Задар
|36
|32