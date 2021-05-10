Загребское "Динамо" - чемпион Хорватии

Фото твиттер загребского "Динамо"

Загребское "Динамо" досрочно стало чемпионом Хорватии благодаря разгромной победе над "Риекой" со счётом 5:1.

"Синие" стали недосягаемы для конкурентов за три тура до завершения первенства страны.

В активе "Динамо" 78 очков в 33 турах чемпионата, у идущего вторым "Осиека" - 68.

Столичная команда выиграла турнир в 4-й раз подряд и в 22-й раз в истории.

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