Загребское "Динамо" отказало "Барселоне" в трансфере Ольмо

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Загребское "Динамо" отказало "Барселоне" в трансфере Ольмо

"Барселона" предприняла попытку купить атакующего полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо.

По информации Marca, "блауграна" сделала официальное предложение о трансфере 21-летнего футболиста, детали которого не разглашаются.

Хорватский клуб ответил "сине-гранатовым" отказом, поскольку предложенные условия их не устроили.

Ольмо является воспитанником "Барсы", в загребское "Динамо" он перебрался в 2014 году и с тех пор забил 34 гола и сделал 28 ассистов в 124 матчах.

Рыночная стоимость перспективного испанца оценивается в 35 миллионов евро.

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