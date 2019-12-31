Загребское "Динамо" отказало "Барселоне" в трансфере Ольмо
"Барселона" предприняла попытку купить атакующего полузащитника загребского "Динамо" Дани Ольмо.
По информации Marca, "блауграна" сделала официальное предложение о трансфере 21-летнего футболиста, детали которого не разглашаются.
Хорватский клуб ответил "сине-гранатовым" отказом, поскольку предложенные условия их не устроили.
Ольмо является воспитанником "Барсы", в загребское "Динамо" он перебрался в 2014 году и с тех пор забил 34 гола и сделал 28 ассистов в 124 матчах.
Рыночная стоимость перспективного испанца оценивается в 35 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|Барселона
|18
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|Реал Мадрид
|18
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|3
|Севилья
|18
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|Хетафе
|18
|30
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|Атлетик Бильбао
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|Валенсия
|18
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|18
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|Вильярреал
|18
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|Гранада
|18
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|12
|Осасуна
|18
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|Бетис
|18
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|14
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|18
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|15
|Алавес
|18
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|16
|Эйбар
|18
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|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
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|Леганес
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