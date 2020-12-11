Загребское "Динамо" повторило рекорд Лиги Европы

Загребское "Динамо" стало третьей командой в истории Лиги Европы, которая пропустила всего 1 гол на групповом этапе турнира.

Хорваты повторили достижение "Зальцбурга" (сезон 2017/18) и "Стандарда" (сезон 2011/12).

Примечательно, что "Динамо" было крайне близко к "вечному рекорду" - 6 туров в группе ЛЕ без пропущенных мячей, но статистику загребцам испортил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

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