Загребское "Динамо" повторило рекорд Лиги Европы
Загребское "Динамо" стало третьей командой в истории Лиги Европы, которая пропустила всего 1 гол на групповом этапе турнира.
Хорваты повторили достижение "Зальцбурга" (сезон 2017/18) и "Стандарда" (сезон 2011/12).
Примечательно, что "Динамо" было крайне близко к "вечному рекорду" - 6 туров в группе ЛЕ без пропущенных мячей, но статистику загребцам испортил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.
Не пропустите: Впервые ЦСКА проиграл в еврокубках хорватской команде. | http://soccernews.ru
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|М
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