Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии

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Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии

"Динамо" Загреб обыграл "Славен" (1:0) и досрочно стал чемпионом Хорватии сезона-2018/19.

До конца чемпионата Хорватии еще 6 матчей, однако у загребского клуба 23 очка отрыва от ближайших преследователей. 

Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии. 

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