Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии
"Динамо" Загреб обыграл "Славен" (1:0) и досрочно стал чемпионом Хорватии сезона-2018/19.
До конца чемпионата Хорватии еще 6 матчей, однако у загребского клуба 23 очка отрыва от ближайших преследователей.
Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
|84
|2
|Риека
|36
|73
|3
|Хайдук Сплит
|36
|62
|4
|Сплит
|36
|52
|5
|Локомотива
|36
|52
|6
|Истра 1961
|36
|44
|7
|Задар
|36
|35
|8
|Осиек
|36
|33
|9
|Славен Копривница
|36
|32
|10
|Хрватски Драговольяц
|36
|30