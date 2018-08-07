Загребское "Динамо" уверенно обыграло "Астану" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ

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Загребское "Динамо" уверенно обыграло "Астану" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧЗагребское "Динамо" уверенно обыграло казахстанскую "Астану" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Астана" - "Динамо" (Загреб) - 0:2

Голы: Будимир, 39 - 0:1, Ольмо, 84 - 0:2.

"Астана": Эрич, Рукавина, Постников, Аничич, Шомко, Маевский, Томасов (Муртазаев, 80), Кляйнхайслер, Мужиков (Оливейра, 46), Педро Энрике, Кабананга (Янга, 63).

"Динамо": Загорац, Стоянович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Леовац, Адеми (Шуньич, 63), Хайрович (Кадзьор, 82), Гояе, Ольмо, Орсич, Будимир (Гавранович, 46).

Напомним, сегодня также сыграют "Бенфика" и "Фенербахче". | soccernews.ru

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