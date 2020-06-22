Загребское "Динамо" в 21-й раз в истории стало чемпионом Хорватии

Загребское "Динамо" продолжает безальтернативно доминировать в Хорватской национальной лиге.

Столичная команда снова стала чемпионом страны - в 14-й раз за последние 15 лет.

За шесть туров до окончания первенства "Динамо" оторвалось от преследователей на 19 очков и стало недосягаемым.

Всего в истории загребцы выигрывали чемпионский титул 21 раз.

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