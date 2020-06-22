Загребское "Динамо" в 21-й раз в истории стало чемпионом Хорватии

Теги динамо загреб

Загребское "Динамо" в 21-й раз в истории стало чемпионом Хорватии

Загребское "Динамо" продолжает безальтернативно доминировать в Хорватской национальной лиге.

Столичная команда снова стала чемпионом страны - в 14-й раз за последние 15 лет.

За шесть туров до окончания первенства "Динамо" оторвалось от преследователей на 19 очков и стало недосягаемым.

Всего в истории загребцы выигрывали чемпионский титул 21 раз.

Не пропустите: "Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом Болгарии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко

Селюк отреагировал на жёсткое заявление ЦСКА из-за критики Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 36 88
2 Риека Риека 36 75
3 Хайдук Сплит Хайдук Сплит 36 50
4 Локомотива Локомотива 36 46
5 Загреб Загреб 36 46
6 Славен Копривница Славен Копривница 36 42
7 Сплит Сплит 36 41
8 Осиек Осиек 36 36
9 Истра 1961 Истра 1961 36 35
10 Задар Задар 36 32
Полная таблица

топ-5 тегов