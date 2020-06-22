Загребское "Динамо" в 21-й раз в истории стало чемпионом Хорватии
Загребское "Динамо" продолжает безальтернативно доминировать в Хорватской национальной лиге.
Столичная команда снова стала чемпионом страны - в 14-й раз за последние 15 лет.
За шесть туров до окончания первенства "Динамо" оторвалось от преследователей на 19 очков и стало недосягаемым.
Всего в истории загребцы выигрывали чемпионский титул 21 раз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
|88
|2
|Риека
|36
|75
|3
|Хайдук Сплит
|36
|50
|4
|Локомотива
|36
|46
|5
|Загреб
|36
|46
|6
|Славен Копривница
|36
|42
|7
|Сплит
|36
|41
|8
|Осиек
|36
|36
|9
|Истра 1961
|36
|35
|10
|Задар
|36
|32