Загребское "Динамо" выбило "Баварию" из Юношеской лиги УЕФА
В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА загребское "Динамо" обыграло "Баварию" и завоевало путевку в финал.
Матч завершился вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были хорваты.
"Бавария" Германия - "Динамо" Загреб, Хорватия - 2:2 (1:2), по пенальти - 5:6
Голы: Кризманич, 2 - 0:1, Каррица, 29 - 0:2, Даяку, 36 - 1:2, Гвардиол, 88 (автогол) - 2:2
"Бавария": Шнеллер, Вайднер (Кель, 64), Данилюк, Аррей-Мби, Брюкнер (Чуни, 82), Штилер (Гюнтер, 64), Даяку, Батиста-Майер, Рейн, Муйсала (Бут, 90+4), Тильман
"Динамо": Йосипович, Юришич, Гвардиол, Сутало, Хрвой, Каррица (Радонья, 82), Кризманич, Франьич, Юларджия, Янкович, Шипош (Годой, 71)
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