Захаров: "Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Локомотива"

Теги анжилокомотив москваалександр прудников

Захаров: "Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Локомотива"
Инспектор РФС Игорь Захаров прокомментировал эпизод из матча 17-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив", когда форвард махачкалинцев Александр Прудников упал в штрафной соперников.

"На 70-й минуте в штрафной "Локомотива" упал Прудников. Во-первых, есть мнение, что был офсайд, но, скорее всего, его не было. Во-вторых, арбитр находился в очень хорошей позиции, но ошибся. Это пенальти. Непонятно, почему Игнатьев бежит, выставляет руку. Детская ошибка. Нападающий получил конкретный удар", - приводят слова Захарова российские СМИ.

Видео: Падение Прудникова.

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