Захаров: "Локомотив" должен лететь в Хабаровск на матч против СКА"

Теги ска хабаровсклокомотив москва

Захаров: "Локомотив" должен лететь в Хабаровск на матч против СКА"

Инспектор РФС Игорь Захаров считает, что матч СКА - "Локомотив" не должен быть перенесен из Хабаровска.

"Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень четко и жестко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, – 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а четкого понимания нет. В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного. В конце концов, это их работа, за которую они получают серьезные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал... Теперь что, выбросить? И при чем здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?", - заявил Захаров в эфире программы "Свисток". 

Напомним, что на переносе матча настаивает руководство "железнодорожников".

Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" должен состояться 27 ноября.

Не пропустите: Захаров: "Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Локомотива". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов