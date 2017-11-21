Захаров: "Локомотив" должен лететь в Хабаровск на матч против СКА"

Инспектор РФС Игорь Захаров считает, что матч СКА - "Локомотив" не должен быть перенесен из Хабаровска.

"Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень четко и жестко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, – 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а четкого понимания нет. В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного. В конце концов, это их работа, за которую они получают серьезные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал... Теперь что, выбросить? И при чем здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?", - заявил Захаров в эфире программы "Свисток".

Напомним, что на переносе матча настаивает руководство "железнодорожников".

Матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" должен состояться 27 ноября.

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