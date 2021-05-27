Захарян - игрок сезона в "Динамо"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" назвало лучшего футболиста сезона-2020/21.

В голосовании болельщиков победил 18-летний футболист Арсен Захарян. Он набрал 26,94% голосов.

Второе место занял Себастьян Шиманьски (23%), третье – Константин Тюкавин (15,26%). Антон Шунин стал четвертым (13,96%), Даниил Фомин – пятым (7,67%).

Напомним, что Арсен Захарян дебютировал в основном составе "Динамо" в ноябре в выездном матче с "Тамбовом" и с тех пор провел 13 игр, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Также не пропустите: Рамос попрощался с Зиданом. | http://soccernews.ru