Захарян - игрок сезона в "Динамо"

Теги динамо москваарсен захарян

Захарян - игрок сезона в "Динамо"Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" назвало лучшего футболиста сезона-2020/21.

В голосовании болельщиков победил 18-летний футболист Арсен Захарян. Он набрал 26,94% голосов.

Второе место занял Себастьян Шиманьски (23%), третье – Константин Тюкавин (15,26%). Антон Шунин стал четвертым (13,96%), Даниил Фомин – пятым (7,67%).

Напомним, что Арсен Захарян дебютировал в основном составе "Динамо" в ноябре в выездном матче с "Тамбовом" и с тех пор провел 13 игр, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Также не пропустите: Рамос попрощался с Зиданом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов