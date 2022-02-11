Захарян назвал свои цели на ближайший год

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Захарян назвал свои цели на ближайший год

Фото твиттер "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал, какие две задачи он поставил перед собой в 2022 году.

"Выиграть чемпионство с "Динамо" и выйти на чемпионат мира", - заявил 18-летний хавбек.

В текущем сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

"Бело-голубые" после 18 туров РПЛ отстают от лидирующего "Зенита" на 2 очка.

Сборная России в марте сразится с Польшей в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель пары поспорит за путёвку на мундиаль с Чехией или Швецией.

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