Захарян не поедет со сборной России в Австрию: названа причина
Фото телеграм-канал сборной России
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян пропустит ближайший сбор национальной сборной России.
17-летний футболист не полетит в Австрию из-за обнаруженной у него бактериальной ангины.
Хавбек "бело-голубых" останется в Москве, где будет находиться под наблюдением врачей. Ему предстоит пройти курс терапии.
Если в ближайшие дни состояние Захаряна и его гематологические показатели нормализуются, то он всё-таки присоединится к сборной.
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