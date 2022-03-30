Захарян не сможет поменять спортивное гражданство
Фото: твиттер Захаряна\Автор неизвестен
Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян не может поменять свое спортивное гражданство, сообщает международная юридическая компания SILA International Lawyers.
"Во-первых, на момент первого официального матча любого уровня за действующую национальную ассоциацию (РФС) футболист должен быть гражданином страны, которую он желает представлять впоследствии. У Арсена Захаряна не было и нет гражданства Армении, то есть данный критерий не выполняется.
Во-вторых, футболист должен сыграть не более 3 матчей за основную сборную команду действующей национальной ассоциации, при этом учитываются как официальные, так и неофициальные игры. Арсен Захарян уже сыграл 4 матча за основную сборную России, то есть на 1 матч больше "нормы", установленной ФИФА для футболистов, которые желают сменить спортивное гражданство.
В-третьих, с даты последнего матча футболиста за основную сборную команду действующей национальной ассоциации должно пройти минимум 3 года. Арсен Захарян выходил на поле за основную сборную России 11 октября 2021 года в матче против Словении (отбор к ЧМ-2022). Соответственно, очевидно, что Арсен Захарян выступал за основную сборную России менее 3 лет назад", - сказано в заявлении SILA.
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