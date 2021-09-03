Захарян отказал бельгийскому топ-клубу
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал о предложениях от европейских клубов.
"Был интерес со стороны "Брюгге". Мы обсуждали с агентом это. Нам, вроде, контракт уже даже прислали. Это уже от меня зависело. Но уходить не хочу, хотелось в "Динамо" остаться и хорошо, что так получилось. Интерес из Германии? Не знаю, интерес какой-то был, но конкретики не было", - сказал 18-летний футболист.
Ранее перспективного россиянина сватали в "Челси" и "РБ Лейпциг".
Захарян является воспитанником "Динамо", сыграл 19 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
Не пропустите: Захарян высказался о своём дебюте за сборную России. | http://soccernews.ru
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Названы цели "Динамо" на текущий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20