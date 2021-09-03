Захарян отказал бельгийскому топ-клубу

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Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал о предложениях от европейских клубов.

"Был интерес со стороны "Брюгге". Мы обсуждали с агентом это. Нам, вроде, контракт уже даже прислали. Это уже от меня зависело. Но уходить не хочу, хотелось в "Динамо" остаться и хорошо, что так получилось. Интерес из Германии? Не знаю, интерес какой-то был, но конкретики не было", - сказал 18-летний футболист.

Ранее перспективного россиянина сватали в "Челси" и "РБ Лейпциг".

Захарян является воспитанником "Динамо", сыграл 19 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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