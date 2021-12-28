Захарян ответил на претензии Газизова по поводу итогов голосования "Первой пятерки"
Фото: инстаграм Арсена Захаряна/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал слова генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова, который остался недоволен вручением динамовцу премии "Первая пятерка". По мнению Газизова, награду также мог выиграть нападающий "Уфы" Гамид Агаларов.
"Мы с Гамидом не особо общаемся, только когда в сборной вместе. Если бы он выиграл — ничего страшного для меня лично не случилось бы. Газизов после моей победы сказал: "Наверное, у "Динамо" болельщиков больше"? Пусть увеличивают фанатскую базу. Что я еще могу сказать? У нас всегда было много фанатов", — приводит слова Захаряна "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 18-летний Захарян провел за "Динамо" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. На счету 21-летнего Агаларова 13 забитых мячей и один голевой пас в 20 поединках за "Уфу".
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