Захарян побил рекорд Смолова в молодёжной сборной России

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Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян переписал историю молодёжной сборной России.

Хавбек "бело-голубых" стал самым молодым автором гола в истории российской молодёжки.

В четверг Захарян поразил ворота Исландии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2021 (U-21) в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 27 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Фёдору Смолову, забившему за молодёжку в 18 лет, 1 месяц и 17 дней.

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