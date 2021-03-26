Захарян побил рекорд Смолова в молодёжной сборной России

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Захарян побил рекорд Смолова в молодёжной сборной России

Фото РИА Новости / Владимир Песня

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян переписал историю молодёжной сборной России.

Хавбек "бело-голубых" стал самым молодым автором гола в истории российской молодёжки.

В четверг Захарян поразил ворота Исландии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2021 (U-21) в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 27 дней. 

Предыдущий рекорд принадлежал Фёдору Смолову, забившему за молодёжку в 18 лет, 1 месяц и 17 дней.

Не пропустите: Уткин отреагировал на успех молодежной сборной России в стартовом матче Евро-2021. | http://soccernews.ru
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