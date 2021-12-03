Захарян порассуждал о возможном переходе в европейский клуб

Фото твиттер "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал о своих амбициях поиграть в Европе.

"Ко мне всё ещё никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было. Какую бы выбрал лигу? Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол.

У меня контракт с "Динамо". Я играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю - сконцентрирован на "Динамо". Если в общем – чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту", - сказал 18-летний футболист.

Захарян является воспитанником "Динамо", в текущем сезоне он сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Контракт хавбека с "бело-голубыми" действует до 2024 года, а его рыночная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

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