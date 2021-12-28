Захарян прокомментировал получение "первой пятерки"
Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян прокомментировал получение награды "первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку России.
"Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву. Самый ценный совет? От отца. Он всегда дает мне много советов. Главный – прежде чем что-то делать, нужно всегда думать головой.
Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок", – сказал Захарян.
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