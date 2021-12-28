Захарян прокомментировал слухи об интересе "Реала"
Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен
Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о слухах про интерес мадридского "Реала" к его персоне.
"Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что "Реал", типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут", – сказал Захарян.
Ранее сообщалось, что королевский клуб может выложить за полузащитника 20 миллионов евро уже летом 2022 года.
В нынешнем сезоне РПЛ Захарян сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14