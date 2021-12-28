Захарян прокомментировал слухи об интересе "Реала"

Теги реал мадриддинамо москваарсен захарян

Захарян прокомментировал слухи об интересе "Реала"Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о слухах про интерес мадридского "Реала" к его персоне.

"Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что "Реал", типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут", – сказал Захарян.

Ранее сообщалось, что королевский клуб может выложить за полузащитника 20 миллионов евро уже летом 2022 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Захарян сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Также не пропустите: Захарян высказался о возможном переезде в Европу. | http://soccernews.ru
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