Захарян прокомментировал свой вызов в сборную России

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Захарян прокомментировал свой вызов в сборную России

Фото телеграм-канал сборной России

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян высказался по поводу приглашения в сборную России для подготовки к сентябрьским играм квалификации ЧМ-2022.

"Конечно, был счастлив узнать, что попал в число тех, кого вызвал новый тренерский штаб сборной России. Тем более что в прошлый раз у меня полноценно не получилось прочувствовать атмосферу национальной команды. Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря.

О вызове узнал, когда мне прислали сообщение из клуба. Конечно, надеялся снова оказаться в главной сборной, но старался об этом не думать, а концентрироваться на своей игре и результатах команды. Ничего не загадывал. Стремился выкладываться полностью в матчах за "Динамо". Сейчас впереди ещё две игры в чемпионате, и я сосредоточен на них. О сборной подумаю позже. На данный момент мысли об игре в Екатеринбурге", - сказал Захарян.

18-летний хавбек уже вызывался в сборную для подготовки к Евро-2020, однако в ходе тренировочного сбора он заболел ангиной.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

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