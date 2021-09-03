Захарян рассказал об оскорблениях за выбор в пользу сборной России

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Захарян рассказал об оскорблениях за выбор в пользу сборной России

Фото телеграм-канал сборной России

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян признался, что ему досталось от хейтеров за решение выступать за сборную России, а не Армении.

"Я с 15 лет играю за сборные России и хочу добиваться целей каких-то, играть на чемпионатах Европы и мира. Поэтому выбор такой. К тому же, Россия - вторая моя родина, если не первая. Хейт в мой адрес? С улыбкой всё читал, не вникал в эти сообщения. Были оскорбления: "Чтоб у тебя ничего не получилось", "Мы тебя найдём", "Ты не человек, ты - говно", и так далее. С улыбкой относился. Не обращал на такое внимания. Иногда ответить на эмоциях хочется, но потом думаю: "А смысл? Зачем на это реагировать?" - сказал Захарян.

18-летний футболист дебютировал за взрослую российскую сборную в минувшую среду в матче против Хорватии (0:0).

Хавбека уже вызывали в национальную команду для подготовки к Евро-2020, однако в ходе тренировочного сбора он заболел ангиной.

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