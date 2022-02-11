Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"

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Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"

Фото твиттер "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян признался, что ему угрожали после дерби со "Спартаком".

"Есть ли у меня хейтеры? Да, запросы в директе читаю - там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: "Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень". Не знаю, наверное, пытаются задеть.

В игре со "Спартаком" я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", - рассказал 18-летний хавбек.

В текущем сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Захарян занимает 11-е место в списке самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет. | http://soccernews.ru
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