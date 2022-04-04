Захарян рассказал, почему легионеры решили остаться в "Динамо"

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Хавбек сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал, почему легионеры решили остаться в клубе.

"Наверное, за счет нашего коллектива. Думаю, не каждый хочет уходить из команды. Главный тренер тоже остается, все за ним подтягиваются. Нужно доиграть сезон, продолжить так, как мы начали.

Думаю, каждый понимает, что мы не просто так идем вторыми, с "Зенитом" боремся. На полпути оставлять, наверное, не стоит. До лета, думаю, легионеры точно остаются", - сказал Захарян.

Напомним, что сейчас "Динамо" идет на 2-м месте в РПЛ, на три балла отставая от "Зенита".

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