Захарян сделал выбор между сборными России и Армении
Стало известно, за какую сборную собирается выступать полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян.
По данным инсайдера Нобеля Арустамяна, 17-летнего футболиста несколько раз приглашали в национальную команду Армении, однако он уже сделал выбор в пользу России.
В октябре британское издание The Guardian включило Захаряна в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения.
На минувших выходных хавбек впервые вышел в основе "Динамо", за тайм забив гол и заработав пенальти.
Родители Захаряна - уроженцы Армении, покинувшие страну в 1988 году после Спитакского землетрясения. Сам футболист родился в Самаре.
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