Захарян стал обладателем премии "Первая пятёрка"
Фото твиттер "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян победил в голосовании за лучшего молодого футболиста РПЛ в 2021 году.
18-летнему хавбеку вручили премию "Первая пятёрка" от Детской футбольной лиги.
Захарян набрал 445 баллов, опередив Гамида Агаларова из "Уфы" (312) и одноклубника Константина Тюкавина (238).
Также на награду претендовали Кирилл Боженов ("Химки"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак") и Даниил Хлусевич ("Арсенал").
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