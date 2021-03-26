Захарян стал рекордсменом молодёжного Евро

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Захарян стал рекордсменом молодёжного Евро

Фото: EPA-EFE / Vostock Photo / Tamas Vasvari

Полузащитник московского "Динамо" и молодёжной сборной России Арсен Захарян переписал историю Евро в возрастной категории до 21 года.

Хавбек "бело-голубых" стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодёжного Чемпионата Европы.

В четверг Захарян поразил ворота Исландии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2021 (U-21) в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 27 дней. 

Россиянин побил рекорд бельгийца Яри Версхарена (17 лет и 11 месяцев).

Не пропустите: Захарян побил рекорд Смолова в молодёжной сборной России. | http://soccernews.ru
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Группа 1 М О
1 Италия до 21 года Италия до 21 года 9 22
2 Исландия до 21 года Исландия до 21 года 9 18
3 Ирландия до 21 года Ирландия до 21 года 9 16
4 Швеция до 21 года Швеция до 21 года 8 15
5 Армения до 21 года Армения до 21 года 8 3
6 Люксембург до 21 года Люксембург до 21 года 9 3
Группа 2 М О
1 Франция до 21 года Франция до 21 года 10 27
2 Швейцария до 21 года Швейцария до 21 года 10 27
3 Грузия до 21 года Грузия до 21 года 10 15
4 Словакия до 21 года Словакия до 21 года 9 9
5 Азербайджан до 21 года Азербайджан до 21 года 10 6
6 Лихтенштейн до 21 года Лихтенштейн до 21 года 9 3
Группа 3 М О
1 Англия до 21 года Англия до 21 года 9 25
2 Австрия до 21 года Австрия до 21 года 9 15
3 Албания до 21 года Албания до 21 года 9 14
4 Турция до 21 года Турция до 21 года 9 10
5 Kosovo U21 Kosovo U21 9 9
6 Андора Андора 9 5
Группа 4 М О
1 Чехия до 21 года Чехия до 21 года 10 21
2 Шотландия до 21 года Шотландия до 21 года 9 18
3 Хорватия до 21 года Хорватия до 21 года 9 17
4 Греция до 21 года Греция до 21 года 9 13
5 Литва до 21 года Литва до 21 года 9 10
6 Сан-Марино до 21 года Сан-Марино до 21 года 10 0
Группа 5 М О
1 Россия до 21 года Россия до 21 года 10 23
2 Польша до 21 года Польша до 21 года 9 17
3 Болгария до 21 года Болгария до 21 года 9 15
4 Сербия до 21 года Сербия до 21 года 10 12
5 Эстония до 21 года Эстония до 21 года 9 5
6 Латвия до 21 года Латвия до 21 года 9 4
Группа 6 М О
1 Испания до 21 года Испания до 21 года 9 25
2 Македония (БЮР) до 21 года Македония (БЮР) до 21 года 9 15
3 Израиль до 21 года Израиль до 21 года 9 13
4 Казахстан до 21 года Казахстан до 21 года 9 10
5 Черногория до 21 года Черногория до 21 года 9 7
6 Фарерские о-ва до 21 года Фарерские о-ва до 21 года 9 6
Группа 7 М О
1 Голландия до 21 года Голландия до 21 года 9 27
2 Португалия до 21 года Португалия до 21 года 9 24
3 Норвегия до 21 года Норвегия до 21 года 8 10
4 Белоруссия до 21 года Белоруссия до 21 года 9 8
5 Кипр до 21 года Кипр до 21 года 9 7
6 Gibraltar U21 Gibraltar U21 8 0
Группа 8 М О
1 Дания до 21 года Дания до 21 года 9 25
2 Румыния до 21 года Румыния до 21 года 9 19
3 Украина до 21 года Украина до 21 года 9 13
4 Финляндия до 21 года Финляндия до 21 года 9 10
5 Сев. Ирландия до 21 года Сев. Ирландия до 21 года 9 9
6 Мальта до 21 года Мальта до 21 года 9 1
Группа 9 М О
1 Германия до 21 года Германия до 21 года 7 15
2 Бельгия до 21 года Бельгия до 21 года 7 13
3 Уэльс до 21 года Уэльс до 21 года 7 9
4 Босния-Герцеговина до 21 года Босния-Герцеговина до 21 года 7 8
5 Молдавия до 21 года Молдавия до 21 года 8 7
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