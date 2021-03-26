Захарян стал рекордсменом молодёжного Евро
Фото: EPA-EFE / Vostock Photo / Tamas Vasvari
Полузащитник московского "Динамо" и молодёжной сборной России Арсен Захарян переписал историю Евро в возрастной категории до 21 года.
Хавбек "бело-голубых" стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодёжного Чемпионата Европы.
В четверг Захарян поразил ворота Исландии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2021 (U-21) в возрасте 17 лет, 9 месяцев и 27 дней.
Россиянин побил рекорд бельгийца Яри Версхарена (17 лет и 11 месяцев).
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