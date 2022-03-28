Захарян вошел в топ-10 самых дорогих игроков в мире не старше 2003 года рождения

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Захарян вошел в топ-10 самых дорогих игроков в мире не старше 2003 года рождения

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян попал в первую десятку самых дорогих футболистов в мире не старше 2003 года рождения.

Стоимость динамовца составляет 12 миллионов евро по версии Transfermarkt. Он занимает 10-е место в рейтинге.

Самым дорогим является полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, который оценивается в 75 миллионов евро. На втором месте хавбек "Байера" Флориан Виртц (70 млн), на третьем - полузащитник "Барселоны" Гави (60 млн).

Топ-10 рейтинга самых дорогих молодых игроков по версии Transfermarkt выглядит так:

1. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 75 млн евро);
2. Флориан Вирц ("Байер", 70 млн евро);
3. Гави ("Барселона", 60 млн евро);
4. Джамал Мусиала ("Бавария", 55 млн евро);
5. Райан Шерки ("Лион", 20 млн евро);
6-8. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд, 15 млн евро);
6-8. Мохамед-Али Чо ("Анжер", 15 млн евро);
6-8. Харви Эллиотт ("Ливерпуль", 15 млн евро);
9. Кайки ("Манчестер Сити", 14 млн евро);
10. Арсен Захарян ("Динамо", 12 млн евро).

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