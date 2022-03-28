Захарян вошел в топ-10 самых дорогих игроков в мире не старше 2003 года рождения
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян попал в первую десятку самых дорогих футболистов в мире не старше 2003 года рождения.
Стоимость динамовца составляет 12 миллионов евро по версии Transfermarkt. Он занимает 10-е место в рейтинге.
Самым дорогим является полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, который оценивается в 75 миллионов евро. На втором месте хавбек "Байера" Флориан Виртц (70 млн), на третьем - полузащитник "Барселоны" Гави (60 млн).
Топ-10 рейтинга самых дорогих молодых игроков по версии Transfermarkt выглядит так:
1. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 75 млн евро);
2. Флориан Вирц ("Байер", 70 млн евро);
3. Гави ("Барселона", 60 млн евро);
4. Джамал Мусиала ("Бавария", 55 млн евро);
5. Райан Шерки ("Лион", 20 млн евро);
6-8. Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд, 15 млн евро);
6-8. Мохамед-Али Чо ("Анжер", 15 млн евро);
6-8. Харви Эллиотт ("Ливерпуль", 15 млн евро);
9. Кайки ("Манчестер Сити", 14 млн евро);
10. Арсен Захарян ("Динамо", 12 млн евро).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18