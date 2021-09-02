Захарян высказался о своём дебюте за сборную России

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Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян поделился эмоциями после дебютного матча за сборную России.

"Узнал, что выйду на поле, на установке, как и все. На сто процентов не был уверен, но на предматчевых тренировках что-то наигрывали. Возможно, я понимал, да. К удивлению, несильно волновался. С первым касанием всё ушло, всё нормально", - сказал 18-летний футболист.

Захарян появился в стартовом составе сборной и играл до 70-й минуты, когда его заменил Денис Черышев.

Россия сыграла вничью с Хорватией со счётом 0:0. Следующий соперник - Кипр.

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