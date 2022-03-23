Захарян высказался о своей игре

Фото: твиттер Захаряна\Автор неизвестен

Полузащитник сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян поделился мнением о своей игре.

"Я всю жизнь играл в центре полузащиты. Даже до перехода в основной состав. Тренер поставил меня на фланг, и я там неплохо выступил. Понял основные принципы игры на этой позиции. Могу действовать и там, и там. Например, в недавнем матче со "Спартаком" начал первый тайм на фланге, а после перерыва сместился в середину поля. Никаких проблем.

Играть в Европе? Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер – из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу", – сказал Захарян.

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